O godz. 21 w niedzielę 21 kwietnia zakończyła się druga tura głosowania w wyborach samorządowych 2024. Z sondażu Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP wynika, że we Wrocławiu wygrał Jacek Sutryk zyskując - 56,1 proc. poparcia, pokonując tym samym Izabelę Bodnar, która uzyskała 32,2 proc. poparcia.

W Krakowie lepszy wynik miał Aleksander Miszalski poseł KO - 51, 1. proc. poparcia, pokonując Łukasza Gibałę kandydata bezpartyjnego, który zdobył w exit poll 48,9 proc. poparcia.

Natomiast w Rzeszowie wygrał Konrad Fijołek (KWW Rozwój Rzeszowa) - 56,1 proc. poparcia, pokonując tym samym Waldemara Szumnego z PiS, który uzyskał 43,9 proc.

Joński: Udowadniamy, że w jedności siła

Ogromne gratulacje dla Konrada Fiołka, Jacka Jaśkowiaka, Jacka Sutryka, dla Agaty Wojdy w Kielcach i wciąż czekamy na wyniki z Krakowa, bo tam różnica jest faktycznie niewielka, ale mam nadzieję, że Olek Miszalski zdecydowanie wygra - przekazał w rozmowie z Dziennik.pl poseł KO - Dariusz Joński.

We wszystkich miastach gdzie "Koalicja 15 października" wspólnie poparła kandydata – wygrywają. Oczywiście na tą chwilę to jest exit poll, ale to jest dobry sygnał. Wiele miejsc było takich, gdzie się wspieraliśmy nawzajem i po raz kolejny udowadniamy, że w jedności siła i że przy wspólnym wysiłku i poparciu ci kandydaci mają większe szanse - podkreślił polityk KO.