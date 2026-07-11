Silny wstrząs w Zakładach Górniczych Lubin. Trwa akcja ratunkowa

Wstrząs w Zakładach Górniczych Lubin
Jak poinformował dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź Mirosław Kuk, w sobotę rano miał miejsce wstrząs w Zakładach Górniczych Lubin. Trwa akcja wycofywania załogi, w której biorą udział ratownicy. Trzymastu górników jest już bezpiecznych, a siedmiu znajduje się w strefie zagrożenia - powiedział.
Zaznaczył, że choć tego typu wstrząsy pojawiają się regularnie, ale ten był wyjątkowo silny i określany jako powyżej 4. stopnia Richtera. Wstrząsy o takiej magnitudzie są uważane za niegroźne dla infrastruktury, ale odczuwalne dla ludzi i w warunkach kopalnianych uważane za silne.
Zakłady Górnicze Lubin - co się w nich wydobywa?
Zakłady Górnicze Lubin to najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. Wydobywana w nich polimetaliczna ruda zawiera głównie miedź oraz srebro.
Zasoby przemysłowe złoża Lubin-Małomice (wg stanu na 31.12.2024) wynoszą ponad 319 milionów ton rudy miedzi. Średnia zawartość miedzi w zasobach przemysłowych wynosi 1,23 proc, a srebra 53 g/Mg.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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