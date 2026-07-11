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Silny wstrząs w Zakładach Górniczych Lubin. Trwa akcja ratunkowa

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
57 minut temu
[aktualizacja 27 minut temu]
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reporter_baza_2022-01
Silny wstrząs w Zakładach Górniczych Lubin. Trwa akcja ratunkowa/East News
Po sobotnich wstrząsach, które wystąpiły w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku, KGHM rozpoczął akcję wycofywania górników z zagrożonego rejonu. Trzynastu z nich jest już bezpiecznych, jednak siedmiu przebywa jeszcze w strefie zagrożenia.

Wstrząs w Zakładach Górniczych Lubin

Jak poinformował dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź Mirosław Kuk, w sobotę rano miał miejsce wstrząs w Zakładach Górniczych Lubin. Trwa akcja wycofywania załogi, w której biorą udział ratownicy. Trzymastu górników jest już bezpiecznych, a siedmiu znajduje się w strefie zagrożenia - powiedział.

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Zaznaczył, że choć tego typu wstrząsy pojawiają się regularnie, ale ten był wyjątkowo silny i określany jako powyżej 4. stopnia Richtera. Wstrząsy o takiej magnitudzie są uważane za niegroźne dla infrastruktury, ale odczuwalne dla ludzi i w warunkach kopalnianych uważane za silne.

Zakłady Górnicze Lubin - co się w nich wydobywa?

Zakłady Górnicze Lubin to najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. Wydobywana w nich polimetaliczna ruda zawiera głównie miedź oraz srebro.

Zasoby przemysłowe złoża Lubin-Małomice (wg stanu na 31.12.2024) wynoszą ponad 319 milionów ton rudy miedzi. Średnia zawartość miedzi w zasobach przemysłowych wynosi 1,23 proc, a srebra 53 g/Mg.

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Źródło PAP
Tematy: wstrząsykopalniaDolny Śląsk
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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