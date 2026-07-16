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18-latek oskarżony o dywersję i sabotaż. Miał malować symbole UPA i planować atak dronem

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
45 minut temu
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ABW szuka łowców szpiegów
18-latek oskarżony o dywersję i sabotaż. Miał malować symbole UPA i planować atak dronem/ShutterStock
Obywatel Ukrainy Illia K. odpowie przed wrocławskim sądem za akty dywersji, których dokonywał na zlecenie obcego wywiadu. Oskarżony, według prokuratury, malował na elewacjach budynków hasła gloryfikujące UPA, a także przygotowywał dywersję z użyciem drona podczas defilady w 2025 r.

Obywatel Ukrainy oskarżony o dywersję i sabotaż na rzecz obcego wywiadu

18-letni dziś mężczyzna został zatrzymany przez ABW 12 sierpnia 2025 r. Według śledczych z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, Illia K. działał na zlecenie obcego wywiadu od listopada 2024 r. do sierpnia 2025 r.

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Malował symbole gloryfikujące Ukraińską Armię Powstańczą

Obywatel Ukrainy, zdaniem prokuratury, malował na elewacjach budynków oraz na pomnikach napisy i symbole gloryfikujące Ukraińską Armię Powstańczą. Takie napisy zostały umieszczone m.in. na Pomniku Bohaterów Getta Warszawskiego, pomniku "Rzeź Wołyńska” w Domostawie, pomniku upamiętniającym ludność polską zamordowaną przez OUN i UPA we Wrocławiu, a także na budynkach Polskiej Akademii Nauk i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – podał w czwartek rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Działania oskarżonego i jego zleceniodawców, realizowane na rzecz obcego wywiadu, miały na celu nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, pogłębianie antagonizmów między Polakami a Ukraińcami, wywoływanie niepokoju społecznego oraz tworzenie poczucia bezradności organów państwa – wskazał w komunikacie prok. Nowak.

Łącznie K. miał popełnić 45 takich przestępstw. Ponadto prokuratura oskarżyła go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej poprzez prowadzenie na rzecz obcego wywiadu działalności dywersyjnej i sabotażowej. Mężczyzna jest również oskarżony o przygotowywanie dywersji z wykorzystaniem drona podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego w 2025 r.

Według prokuratury, K. początkowo przyznawał się do zarzutów i składał wyjaśnienia. Później jednak zmienił stanowisko, nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień – podał prok. Nowak.

Z ustaleń śledztwa wynika, że mężczyzna działał z pobudek finansowych, a nie ideologicznych. Za wykonywanie zleceń otrzymywał wynagrodzenie, w tym w kryptowalutach. Oskarżonemu grozi dożywocie. Sprawę rozpatrzy Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Prok. Nowak poinformował, że materiały dotyczące pozostałych członków zorganizowanej grupy przestępczej zostały wyłączone do odrębnego postępowania, które jest nadal prowadzone.

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Źródło PAP
Tematy: sabotażdywersjaUkrainiecUPA
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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