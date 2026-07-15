Rosyjski sabotaż tuż za progiem? Kraj NATO bije na alarm

Władze Litwy otrzymały niepokojące informacje z własnych służb wywiadowczych. Prezydent Gitanas Nauseda przyznał w wywiadzie dla agencji BNS, że rosyjskie plany zakładają fizyczne uszkodzenie kluczowych elementów infrastruktury. Choć wywiad nie wskazuje konkretnej daty ani miejsca potencjalnego ataku, zagrożenie uznaje się za realne.

Podobne wnioski wyciąga Łotwa. Prezydent Edgars Rinkeviczs, podczas spotkania w Wilnie, potwierdził, że państwa NATO dysponują danymi o różnych działaniach sabotażowych, które mają na celu destabilizację bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego.

Litwa zwiększa gotowość

W obliczu zagrożenia, Litwa wdraża dodatkowe środki bezpieczeństwa. Władze szczególnie koncentrują się na ochronie infrastruktury energetycznej i węzłów transportowych.

Litwa od wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie w 2022 roku pozostaje jednym z najgłośniejszych zwolenników wsparcia Kijowa. W odpowiedzi na rosnące napięcia, Wilno potroiło swoje wydatki na obronność, dążąc do jak najszybszego wzmocnienia potencjału odstraszania.

Kreml odpowiada

Moskwa tradycyjnie odrzuciła wszelkie oskarżenia. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, określił słowa litewskiego prezydenta mianem "prania mózgu". Rosyjska propaganda twierdzi, że tego typu komunikaty mają jedynie przygotować społeczeństwo do dalszej militaryzacji regionu i uzasadnić zwiększoną obecność wojsk NATO w krajach bałtyckich.

Napięcia w regionie Bałtyku

Obawy o bezpieczeństwo krajów NATO na północnym wschodzie Europy nie są bezpodstawne. Sytuacja geopolityczna pozostaje bardzo napięta, zwłaszcza po serii prowokacji z udziałem rosyjskich bezzałogowców, m.in. w polskiej przestrzeni powietrznej we wrześniu 2025 roku. Współpraca wywiadowcza między Polską, Litwą, Łotwą i Estonią stała się w ostatnich miesiącach kluczowym elementem ochrony wschodniej flanki Sojuszu.