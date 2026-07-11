Według tych źródeł jest mało prawdopodobne, aby przyczyną pożaru była usterka techniczna.
Pożar na trasie Kolonia–Duesseldorf
Ogień pojawił się w piątek rano w dwóch miejscach przy torach na intensywnie uczęszczanej trasie między Duesseldorfem a Kolonią. Straż pożarna ugasiła pożar, ale uszkodzonych zostało kilka kabli, co spowodowało wstrzymanie ruchu na całej linii.
W sobotę rano na odcinku dalej nie kursowały pociągi, prace naprawcze mają potrwać do godzin popołudniowych. Składy przekierowywane są na inne trasy, dochodzi do opóźnień.
Jedna z najważniejszych linii kolejowych
Połączenie między Duesseldorfem a Kolonią jest jedną z najważniejszych linii kolejowych w Nadrenii Północnej-Westfalii, kursują po niej pociągi lokalne i dalekobieżne.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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