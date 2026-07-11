Dziennik Gazeta Prawana logo

Pożar przy torach kolejowych w Niemczech. Podejrzenie sabotażu

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:38
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Niemiecka policja
Pożar przy torach kolejowych w Niemczech. Podejrzenie sabotażu/ShutterStock
Niemieckie władze podejrzewają, że piątkowy pożar, który zakłócił ruch kolejowy między Kolonią a Duesseldorfem, był wynikiem sabotażu - poinformowała w sobotę agencja dpa, powołując się na źródła związane ze służbami bezpieczeństwa.

Według tych źródeł jest mało prawdopodobne, aby przyczyną pożaru była usterka techniczna.

Pożar na trasie Kolonia–Duesseldorf

Ogień pojawił się w piątek rano w dwóch miejscach przy torach na intensywnie uczęszczanej trasie między Duesseldorfem a Kolonią. Straż pożarna ugasiła pożar, ale uszkodzonych zostało kilka kabli, co spowodowało wstrzymanie ruchu na całej linii.

"Jeden z najtragiczniejszych pożarów" w Hiszpanii. Awaria sieci przyczyną ogromnej tragedii
"Jeden z najtragiczniejszych pożarów" w Hiszpanii. Awaria sieci przyczyną ogromnej tragedii

W sobotę rano na odcinku dalej nie kursowały pociągi, prace naprawcze mają potrwać do godzin popołudniowych. Składy przekierowywane są na inne trasy, dochodzi do opóźnień.

Jedna z najważniejszych linii kolejowych

Połączenie między Duesseldorfem a Kolonią jest jedną z najważniejszych linii kolejowych w Nadrenii Północnej-Westfalii, kursują po niej pociągi lokalne i dalekobieżne.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Niemcypożarsabotaż
Powiązane
miejsce pożaru w ładowni statku przewożącego złom
Groźny pożar w gdańskim porcie. Płonie statek
straż pożarna
Nocny pożar i ewakuacja w Świnoujściu. W akcji kilkanaście zastępów strażaków
Pożar w Czarnobylu
Wielki pożar w Czarnobylu, temperatura sięga 50 stopni. Co z promieniowaniem?
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora"To nie są bohaterowie, na których czeka Europa". Nawrocki w rocznicę zbrodni wołyńskiej »
Zobacz
|
Warsaw,,Poland,-,March,23:,Conference,Participants,During,The,Warsaw
Najmniej oblegane kierunki studiów. Każdy chętny dostanie się na prestiżowe uczelnie
Zakupy: czy niedziela 12.07.2026 jest handlowa i otwarte są wszystkie bez wyjątku sklepy
Niedziela handlowa 12.07.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 12 lipca czy tylko Żabka?
Szklanka dziennie świetnie działa na jelita
Szklanka dziennie świetnie działa na jelita. Zjadaj zamiast słodkich deserów, a szybko schudniesz
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj