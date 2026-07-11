Według tych źródeł jest mało prawdopodobne, aby przyczyną pożaru była usterka techniczna.

Pożar na trasie Kolonia–Duesseldorf

Ogień pojawił się w piątek rano w dwóch miejscach przy torach na intensywnie uczęszczanej trasie między Duesseldorfem a Kolonią. Straż pożarna ugasiła pożar, ale uszkodzonych zostało kilka kabli, co spowodowało wstrzymanie ruchu na całej linii.

W sobotę rano na odcinku dalej nie kursowały pociągi, prace naprawcze mają potrwać do godzin popołudniowych. Składy przekierowywane są na inne trasy, dochodzi do opóźnień.

Jedna z najważniejszych linii kolejowych

Połączenie między Duesseldorfem a Kolonią jest jedną z najważniejszych linii kolejowych w Nadrenii Północnej-Westfalii, kursują po niej pociągi lokalne i dalekobieżne.