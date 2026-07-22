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Senat zdecydował. Znamy nazwisko nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 21:16
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Przesłuchanie publiczne kandydatów na stanowisko RPO
Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich wybrany. Senat zatwierdził Sylwię Gregorczyk-Abram/East News
Polska ma nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. W środę Senat wyraził oficjalną zgodę na powołanie znanej adwokatki i aktywistki Sylwii Gregorczyk-Abram na ten urząd. Na stanowisku zastąpi ona prof. Marcina Wiącka, którego pięcioletnia kadencja dobiega końca.

Za powołaniem Sylwii Gregorczyk-Abram opowiedziało się 59 senatorów, podczas gdy 25 głosowało przeciw. W głosowaniu nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowa RPO zastąpi Marcina Wiącka, który kierował biurem od 2021 roku.

Kandydaturę prawnički wysunęli posłowie Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. Wcześniej, w piątek, większość sejmowa poparła jej wybór. W wyścigu o ten fotel pokonała Adama Borowskiego – opozycjonistę z czasów PRL oraz szefa warszawskiego klubu "Gazety Polskiej", którego zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość.

Urząd RPO powinien być miejscem dialogu. Konstytucja RP jest jak karta praw człowieka i z niej wynika rola Rzecznika – podkreśliła Sylwia Gregorczyk-Abram w swoim wystąpieniu przed senackim głosowaniem.

Sylwia Gregorczyk-Abram nową RPO. Kim jest prawniczka wybrana przez Sejm?
Sylwia Gregorczyk-Abram nową RPO. Kim jest prawniczka wybrana przez Sejm?

Kim jest nowa Rzecznik Praw Obywatelskich?

Sylwia Gregorczyk-Abram urodziła się w 1982 roku i ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Nowa RPO to postać doskonale znana w środowisku prawniczym i aktywistycznym. Jako adwokatka od lat walczy o praworządność i prawa człowieka.

Prawniczka współtworzyła popularne inicjatywy obywatelskie, takie jak "Wolne Sądy" oraz Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS), zasiada także w zarządzie Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W maju 2025 roku objęła funkcję przewodniczącej komisji przy Ministerstwie Sprawiedliwości, która badała mechanizmy represji wobec organizacji pozarządowych w latach 2015–2023. W swojej działalności społecznej mocno angażuje się również w pomoc osobom z niepełnosprawnościami, często odwołując się do własnych doświadczeń jako mama dziecka z niepełnosprawnością.

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Źródło PAP
Tematy: RPOSenatMarcin WiącekSylwia Gregorczyk-Abram
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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