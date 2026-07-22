Senat zdecydował. Znamy nazwisko nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Za powołaniem Sylwii Gregorczyk-Abram opowiedziało się 59 senatorów, podczas gdy 25 głosowało przeciw. W głosowaniu nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowa RPO zastąpi Marcina Wiącka, który kierował biurem od 2021 roku.
Kandydaturę prawnički wysunęli posłowie Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. Wcześniej, w piątek, większość sejmowa poparła jej wybór. W wyścigu o ten fotel pokonała Adama Borowskiego – opozycjonistę z czasów PRL oraz szefa warszawskiego klubu "Gazety Polskiej", którego zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość.
Urząd RPO powinien być miejscem dialogu. Konstytucja RP jest jak karta praw człowieka i z niej wynika rola Rzecznika – podkreśliła Sylwia Gregorczyk-Abram w swoim wystąpieniu przed senackim głosowaniem.
Kim jest nowa Rzecznik Praw Obywatelskich?
Sylwia Gregorczyk-Abram urodziła się w 1982 roku i ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Nowa RPO to postać doskonale znana w środowisku prawniczym i aktywistycznym. Jako adwokatka od lat walczy o praworządność i prawa człowieka.
Prawniczka współtworzyła popularne inicjatywy obywatelskie, takie jak "Wolne Sądy" oraz Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS), zasiada także w zarządzie Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W maju 2025 roku objęła funkcję przewodniczącej komisji przy Ministerstwie Sprawiedliwości, która badała mechanizmy represji wobec organizacji pozarządowych w latach 2015–2023. W swojej działalności społecznej mocno angażuje się również w pomoc osobom z niepełnosprawnościami, często odwołując się do własnych doświadczeń jako mama dziecka z niepełnosprawnością.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.