O zatrzymaniu i aresztowaniu mężczyzny poinformowała w czwartek policja. Śledczy ustalili, że mężczyzna kilkukrotnie dewastował miejsca kultu religijnego w Częstochowie. Kilka dni temu oficer dyżurny z komisariatu VI w Częstochowie otrzymał dwukrotne zgłoszenie uszkodzenia przedmiotów wokół stojącego w dzielnicy Zawodzie-Dąbie krzyża. Jak się okazało, sprawca miał dopuścić się podobnego czynu także pod koniec ubiegłego roku. Dewastacja polegała między innymi na wyrwaniu sztucznych kwiatów i metalowego stelażu oraz zniszczeniu obrazka religijnego – relacjonowali policjanci.

Zatrzymanemu mężczyźnie zarzuca się obrazę uczuć religijnych przez znieważenie miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Funkcjonariusze, którzy zatrzymali 37-latka, ustalili, że to nie pierwszy jego konflikt z prawem. W ubiegłym roku mundurowi z komisariatu VI prowadzili już przeciwko niemu sprawę dotyczącą obrazy uczuć religijnych. Chodziło o zniszczenie w tym samym miejscu figurki religijnej oraz uszkodzenie gabloty informacyjnej i drzwi dwóch częstochowskich kościołów. 37-latek usłyszał też wtedy zarzuty posiadania marihuany i uprawy konopi indyjskich.

W ostatnią środę podejrzany został doprowadzony do sądu z prokuratorskim wnioskiem o aresztowanie. Sąd się do tego przychylił i zadecydował, że mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące za kratkami.