Jak podaje GDDKiA, na sieci dróg krajowych pracują 903 pojazdy do zimowego utrzymania.

Lokalna śliskość i błoto pośniegowe występuje w we wschodniej części woj. lubelskiego, w woj. podkarpackim (oprócz dk77 odc. Nisko – Przemyśl, dk19 odc. Nisko – Rzeszów, dk28 odc. Sanok – Przemyśl), dolnośląski na dk8 odc. Kłodzko – gr. państwa, dk33 odc. Kłodzko – gr. państwa, łódzkim na dk72 odc. Aleksandrów Łódzki – Uniejów, dk71 odc. Aleksandrów Łódzki – Pabianice, małopolskim na dk28 odc. Limanowa – Sucha Beskidzka, dk7 odc. Głogoczów – Chyżne, dk47 odc. Rabka Zdrój - gr. państwa, dk49 odc. Rabka Zdrój – gr. państwa, śląskim na dk78 odc. Siewierz – gr. woj. świętokrzyskiego, dk46 odc. Janów – Szczekociny, dk40 odc. Łany – Pyskowice, dk94 odc. Toszek – Wieszowa, dk81 odc. Żory – Skoczów.

Poza tym w woj. śląskim, małopolskim, lubelskim, opolskim, podkarpackim, mazowieckim i dolnośląskim jazdę utrudniają opady śniegu lub śniegu z deszczem.

GDDKiA przypomina, że w najbliższych godzinach należy się spodziewać dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i południu miejscami opady śniegu, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem i deszczu. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej od 4 cm do 12 cm. Temperatura maksymalna od -2 st. C na Podhalu, -1 st. C na wschodzie kraju do 4 st. C na zachodzie i 5 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i na południu kraju porywisty, zachodni i południowo zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.