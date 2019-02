"Wśród zatrzymanych jest Zbigniew P., były prezes zarządu tej spółki, Dariusz W., były wiceprezes zarządu oraz Robert N., kierownik realizowanego projektu" – poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Maciej Załęski.

Dodał, że zatrzymanym osobom zostaną przedstawione zarzuty niedopełnienia obowiązków w trakcie realizacji inwestycji dotyczącej wykorzystania jednego ze złóż ropy naftowej oraz przebudowy platformy wiertniczej "Petrobaltic", czego skutkiem było wyrządzenie w mieniu tej spółki szkody w wielkich rozmiarach, w wysokości nie mniejszej niż 47 mln zł.

W trakcie śledztwa ustalono, że "podejrzani, doprowadzając do zawarcia z włoską firmą aneksu do umowy na przebudowę platformy wiertniczej, nie zweryfikowali kosztów tej inwestycji i podjęli nieuzasadnione gospodarczo decyzje dotyczące wyboru technologii do jej realizacji w zakresie posadowienia platformy".

Decyzje te, dotyczące lat 2014–2015, skutkowały, według ustaleń śledztwa, "znaczącym zwiększeniem kosztów inwestycji".

Załęski wyjaśnił, że zarzuty, jakie usłyszą zatrzymani, są zagrożone karą do 10 lat więzienia.

Prokurator dodał, że decyzje, co do zastosowania środków zapobiegawczych, zostaną podjęte po wykonaniu czynności z zatrzymanymi.