Do Komisariatu Policji w Golinie przyszedł starszy mężczyzna z prośbą o pomoc. Przyjechał z powiatu słupeckiego po leki do apteki, ale zgubił portfel. Jak tłumaczył we wtorek podkom. Marcin Jankowski z KPP w Koninie, senior słabo słyszy, ale znakomicie czytał z monitora komputera i mógł odpowiadać na pytania policjantów.

W pomoc dla seniora zaangażowali się wszyscy obecni w komisariacie. 99-latek opowiedział, że przyjechał autobusem z miejscowości w powiecie słupeckim po leki do apteki. Niestety, kiedy przyszło do płacenia za medykamenty, zauważył brak portfela. Był jednak pewien, że zabrał go z domu, ponieważ płacił za bilet u kierowcy w autobusie – podkreślił Jankowski.

Jak dodał, policjanci skontaktowali się z dyspozytorką konińskiego PKS-u. - Trafili na bardzo uczynną osobę, która też zaangażowała się w pomoc mężczyźnie. Ustaliła kierowcę, który jechał tą trasą i poprosiła aby sprawdził, czy nie ma w autobusie portfela. 99-latek dokładnie wytłumaczył gdzie siedział, a kierowca odnalazł portfel – wskazał policjant.

Dyspozytorka w porozumieniu z dzielnicowym przekazała portfel kolejnemu kierowcy, który jechał w drugą stronę i zabrał portfel do Goliny.

Tam na przystanku policjanci już czekali z 99-latkiem, który odebrał zgubę. Mężczyzna nie ukrywał szczęścia – zaznaczył Jankowski.