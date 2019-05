Składy, które zamierza uruchomić PKP Intercity, wyjadą na tory w grudniu, wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy. Planujemy kilka par połączeń, głównie relacji Łódź Fabryczna – Lotnisko Chopina, obsługiwanych pociągami Dart z Pesy – mówi rzeczniczka PKP Intercity Agnieszka Serbeńska. Wstępnie mówi się o czterech parach pociągów. Jak przyznaje rzeczniczka, spółka chciałaby zająć się obsługą nowego dla niej rynku - dowozu pasażerów na lotniska. Przy okazji uruchomienia kursów na Okęcie chce też dowozić podróżnych do położonego obok zagłębia biurowego na warszawskim Służewcu.

Inicjatywę wspiera LOT. Województwo łódzkie i cały region zyskają bezpośrednie pociągi z dworca Łódź Fabryczna do samego terminalu Lotniska Chopina. Da to pasażerom z tego regionu nowe możliwości podróżowania - mówi Jakub Panek z biura prasowego LOT. Według założeń rozkład pociągów ma być skoordynowany z falami przylotowymi i odlotowymi naszego narodowego przewoźnika lotniczego. Na razie nie wiadomo, czy będzie można kupić jeden bilet na pociąg i samolot.

Pomysł uruchomienia pociągów na lotnisko ma już wsparcie spółki przygotowującej budowę wielkiego lotniska przesiadkowego w Baranowie. W ten sposób PKP Intercity i LOT testują na Lotnisku Chopina rozwiązanie, które na większą skalę planujemy wdrażać w Centralnym Porcie Komunikacyjnym - mówi Konrad Majszyk, rzecznik CPK. Według założeń dzięki nowym torom dojazd pociągiem do Baranowa ma zająć z Warszawy 15 minut, a z Łodzi 25 minut.

Mieszkańcy Łodzi i okolic niezbyt tłumnie korzystają z portu w swoim mieście. Lotnisko Lublinek w zeszłym roku obsłużyło tylko 217 tys. pasażerów i znalazło się na 12. miejscu w Polsce. Łodzianie często wybierają natomiast porty w Katowicach, Warszawie czy Modlinie.

Tyle że według ekspertów to nie jest wystarczający powód, by uruchamiać bezpośrednie pociągi z Łodzi na Okęcie. Według planów kolejarzy składy w drodze na lotnisko ominą bowiem centrum Warszawy, a to nie gwarantuje odpowiedniej frekwencji. Jadąc od strony Łodzi, tuż przed stolicą pociągi skręcą z głównej trasy na łącznicę towarową i opłotkami skierują się w stronę Okęcia. Przed stolicą skład zatrzyma się w Żyrardowie, potem na warszawskim Służewcu i na koniec przy lotnisku.

Uważam, że to będzie raczej niszowy produkt. Przez to, że pociągi nie dotrą do centrum Warszawy, tylko na przedmieściach skręcą na lotnisko, trudno będzie je wypełnić pasażerami -mówi dr Jakub Majewski, prezes Fundacji Pro Kolej. Tymczasem na linii Warszawa - Łódź mamy poważny problem z przepustowością i brakuje slotów nawet bez połączeń lotniskowych. Jeżeli ktoś chce jechać z kierunku Łodzi na lotnisko, ma do dyspozycji połączenia z przesiadką na dworcu Warszawa Zachodnia. W sytuacji tłoku na torach zamiast uruchamiać pociągi, w których frekwencja jest zagadką, może warto najpierw dopracować ofertę gwarantującą bezproblemową przesiadkę - dodaje. Według niego nie będzie też wielu podróżnych dojeżdżających z Łodzi, Skierniewic czy Żyrardowa do warszawskiego Służewca.

O wiele sensowniej byłoby skierować na Okęcie pociągi dalekobieżne ze wschodu kraju - z Białegostoku, Olsztyna, Białej Podlaskiej czy Lublina. Wystarczy wydłużyć kursy, które kończą trasę na dworcu Warszawa Zachodnia. Dzięki temu oprócz Lotniska Chopina obsłużyłyby także centrum miasta - dodaje Majewski.

Przyznaje, że przy okazji widać, jak krótkowzroczne było zaplanowanie ślepej stacji na Okęciu. Gdyby była przelotowa, obsługiwałyby ją nie tylko wybrane pociągi lokalne, ale wszystkie jadące z Warszawy na południe – do Piaseczna, Radomia, Kielc czy nawet Krakowa i Rzeszowa.

Planowane połączenia z Łodzi na Okęcie krytykuje też Karol Trammer, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Z Biegiem Szyn”. To dziwny pomysł. W przypadku pociągów dalekobieżnych głównym celem podróży jest centrum Warszawy. Niewielka część podróżnych jedzie na lotnisko. To powinno być rozwinięcie oferty, a nie zastąpienie stacji w centrum stolicy stacją na lotnisku. Te pociągi nie wypełnią się pasażerami - dodaje. Również według niego lepszym rozwiązaniem byłoby wydłużenie na Okęcie kursów ze wschodu kraju - z Białegostoku czy Olsztyna.