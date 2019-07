Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie rosnąć.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy i wschodzie okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Na krańcach południowo-wschodnich także burze i tam prognozowana wysokość opadów do 15 mm, a w Bieszczadach do 20 mm. Burze możliwe również na północy kraju. Temperatura maksymalna od 17 st. miejscami na wybrzeżu, około 21 st. w centrum, do 25 st. na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, gdzieniegdzie dość silny i porywisty, nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 80 km/h, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Przelotne opady deszczu możliwe także na Podhalu. Temperatura minimalna od 8 st. miejscami na zachodzie do 14 st. na Półwyspie Helskim; chłodniej w kotlinach sudeckich i na Podhalu: od 5 st. do 7 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W środę na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe burze. Temperatura maksymalna od 16 st. nad morzem do 22 st. na południu kraju. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 10 st. Wiatr umiarkowany, zachodni. W środę w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 20 st. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.