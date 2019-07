Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i powoli będzie spadało.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie miejscami rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 st. na wybrzeżu, około 21 st. w centrum, do 27 st. na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, na północy i zachodzie okresami dość silny i porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W górach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 st. do 15 st; chłodniej lokalnie na Pomorzu od 9 st. do 10 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Na wybrzeżu i w górach porywy wiatru do 70 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 16 st. na wybrzeżu i Pomorzu, około 20 st. w centrum, do 25 st. na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na wybrzeżu, w górach oraz w czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 st. Wiatr umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 13 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W niedzielę w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19 st. Wiatr umiarkowany, zachodni.