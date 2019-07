Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 20 mm, na południu kraju do 25 mm, w Sudetach lokalnie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. do 23 st., chłodniej na Suwalszczyźnie, terenach podgórskich i nad samym morzem, tam od 18 st. do 19 st. Wiatr słaby, na zachodzie kraju z kierunków północnych, na wschodzie zmienny, w czasie burz w porywach do 65 km/h.