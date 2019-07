Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, po południu w Małopolsce i na Podkarpaciu, miejscami burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18 st.C do 22 st.C, na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 24 st.C, a nieco chłodniej w dolinach karpackich, około 16 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burz porywy do 60 km/h, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo na północy kraju, miejscami duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 8 st.C, 9 st.C na wschodzie do 13 st.C na zachodzie i wybrzeżu, chłodniej w dolinach karpackich, około 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo, od zachodu kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu. Po południu, miejscami, zwłaszcza na zachodzie na zachodzie Polski burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm. Bez opadów na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura maksymalna od 18 st.C, 19 st.C na Suwalszczyźnie, wybrzeżu oraz Podhalu do 24 st.C na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, w czasie burz silniejszy, w porywach do 65 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 21 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura minimalna 11 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 24 st.C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.