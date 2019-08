Wykorzystując przypowieść o proroku Jeremiaszu, abp Gądecki odniósł się do krytyki homofobicznej wypowiedzi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego o "tęczowej zarazie".

- Dziś prorocy także są obrzucani błotem, gdy tylko ośmielą się powiedzieć prawdę zobowiązującą do nawrócenia i przemiany tak w życiu osobistym, jak i w życiu publicznym, trzeba więc ich oczernić, aby stracili autorytet i zamilkli - mówił szef KEP.

Zauważył następnie, że "tak postąpiono z błogosławionym Jerzym Popiełuszką, którego najpierw usiłowano zniesławić przy pomocy kłamstw i prowokacji, a gdy to się nie powiodło, związano go i wrzucono do Wisły".

Zdaniem duchownego, "coś podobnego dzieje się teraz z arcybiskupem Jędraszewskim".

- Dlaczego prorok bywa prześladowany? Bo przekazuje ludziom to, co mu Bóg powiedział, a nie to, co ludzie pragną usłyszeć. Ludzie zazwyczaj nie wierzą w proroctwa, które nie potwierdzają ich własnej opinii, stąd tłumy nie lubią prawdy - podsumował abp Gądecki.