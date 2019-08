Kaczyński: Musimy bronić rodziny, jak abp Jędraszewski, jestem mu za to wdzięczny

Prezes PiS podczas ostatniego pikniku rodzinnego partii podsumowywał dotychczasowe spotkania. - Wszędzie było podobnie - wszędzie było radośnie. Wszędzie ludzie, którzy uczestniczyli w tych spotkaniach, mówili o tym, że jest zmiana, że się poprawiło. My nie mówimy oczywiście, że wszystko dzisiaj w Polsce jest dobrze, to jeszcze daleka droga. Musimy przecież dogonić tych, którzy są na zachód od naszych granic, ale jest lepiej. Okazało się, że można. Można zmieniać Polskę. Pokazaliśmy, że władza, która chce, jest w stanie tego dokonać, że nie ma barier, których nie można przekroczyć - powiedział Kaczyński.

- Jest drugie, dobre doświadczenie, sądzę, że dobre dla Polski na lata, na dziesięciolecia, dobre dla polskiej demokracji - to jest to, że można dotrzymać słowa, że władza może być wiarygodna, że może coś powiedzieć, a później zrobić, a później zrobić. Myśmy powiedzieli i w ogromnej większości to, co zostało zapowiedziane, zostało wykonane - dodał.

Kaczyński: Myśmy uczynili polską demokrację realną

Szef PiS podkreślił, że podstawą demokracji jest wiarygodność. - Jeśli w demokracji ktoś coś zapowiada - mówię tutaj o tych, którzy kandydują, o partiach politycznych - a później tego nie robi, to okazuje się, że cała demokracja jest w istocie fikcją, jest tylko wprowadzaniem ludzi w błąd, wielką manipulacją - podkreślił.

- Myśmy uczynili tę demokrację, polską demokrację, realną. Polacy dzisiaj mają coś do powiedzenia, Polacy zdecydowali, że chcą tego programu, który żeśmy przedstawili i ten program został zrealizowany. To naprawdę bardzo ważne - ocenił Kaczyński.

Lider PiS zwrócił jednocześnie uwagę, że ważne jest też to, że "tam gdzie istnieje współpraca między władzą rządową a samorządową, miejską, powiatową, tam te wyniki są najlepsze".

Jako przykład wskazał włodarzy Stalowej Woli. - Pięknie współpracują z tą władzą, która jest w Warszawie i jakie są wyniki? Proszę państwa, Stalowa Wola odzyskuje siły. Wielkie zakłady w Stalowej Woli otrzymały zamówienia na 6 mld zł - wskazał szef PiS.

- To jest perspektywa, to są zamówienia z tej sfery, która jest właściwa dla tych zakładów - zbrojeniowej. Ale Polska położona w tym miejscu, w którym leży, musi wydawać znaczne środki na to, aby nasza armia była rozbudowywana i silna. I to miasto, ten zakład temu służy - powiedział Kaczyński.

Zapewnił, że będą nowe zamówienia i większe zatrudnienie. - A to jest po prostu podstawa, podstawa życia tego miasta wokół tego, co się nazywa Huta Stalowa Wola - mówił szef PiS.

Kaczyński: Nowoczesne inwestycje służą mieszkańcom Stalowej Woli

Prezes PiS podkreślił, że dzięki współpracy samorządu Stalowej Woli z rządem, w mieście zrealizowanych zostało wiele nowoczesnych inwestycji. Jak zaznaczył, dzięki tej współpracy zapadła decyzja o zbudowaniu obwodnicy Stalowej Woli. - Będzie ona się łączyła z Via Carpatia, z wielkim przedsięwzięciem, które połączy już nie tylko dwie strony naszego kraju, ale także dwie strony Europy. Będzie to podstawą tzw. Międzymorza, budowy wielkiej struktury, także gospodarczej, która będzie służyć wszystkim narodom tego regionu i Polsce - wskazał.

Kaczyński wyraził też nadzieję, że "przemysł tutaj pójdzie dalej, że będą nowe, dobrze płatne miejsca pracy, a miasto będzie się rozwijało".

Lider PiS wśród sukcesów samorządu Stalowej Woli wymienił też nowe inwestycje zrealizowane w tym mieście. - Mamy park wodny, mamy błonia nad Sanem, mamy nowe przedszkole, park linowy. Mamy cały szereg przedsięwzięć, chociażby nowoczesny żłobek. To wszytko ma służyć mieszkańcom i tego będzie coraz więcej. Ta władza, która tutaj jest, chce i może, chce i potrafi - zapewnił Kaczyński.

Kaczyński: Musimy bronić rodziny, jak abp Jędraszewski, jestem mu za to wdzięczny

Szef PiS wypowiedział się także w kwestii afery wokół LGBT i abpa Marka Jędraszewskiego.

- Musimy bronić rodziny, jej właśnie broni ks. abp Marek Jędraszewski, jestem mu za to wdzięczny - podkreślił.