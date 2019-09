Rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka zaznaczył na briefingu podsumowującym działania policji w czasie wakacji, że funkcjonariusze prowadzili m.in. działania profilaktyczne odwiedzając dzieci zarówno w ramach półkolonii, jak i obozów harcerskich, gdzie uświadamiali, jak należy zachować się w sytuacjach niebezpiecznych.

Jak dodał, policjanci radzili m.in. jak zachować się podczas kontaktu z osobami nieznajomymi, objaśniali przepisy ruchu drogowego oraz zwracali uwagę na niebezpieczeństwa mogące spotkać dzieci i młodzież. Podkreślił, że nad bezpieczeństwem na akwenach wodnych czuwały 5123 patrole wodne. Przez cały okres wakacyjny, a muszę przypomnieć, ze te wakacje były nieco dłuższe niż w roku 2018 niestety utonęły 203 osoby - poinformował. Dodał, że jest to mniej o 15 osób w stosunku do ubiegłorocznych wakacji. To pozytywna informacja, ale to jest nadal o 203 osoby za dużo. Chcielibyśmy, aby te cyfry to były same zera - powiedział.

Ciarka podziękował policjantom, którzy ratowali tonące osoby zarówno w czasie pełnienia służby, jak podczas urlopów. To są naprawdę przypadki, o których trzeba mówić, dawać dobry przykład - podkreślił.