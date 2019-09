Powód braku bilansu seniora? Do grupy osób badanych włączono też "populację bezobjawową". A to - według agencji - może skutkować wręcz "nadwykrywalnością poszczególnych jednostek chorobowych" i "pogłębienia trudności w dostępie do świadczeń NFZ" (przez zwiększenie kolejek do specjalistów).

Będziemy na pewno protestować. Mam nadzieję, że rząd pójdzie po rozum do głowy i da nam jednak certyfikację na ten program – komentuje w RMF FM prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Pieniądze są nasze, my pieniądze na to przewidzieliśmy. Tylko rząd się boi, że jeżeli się ludzie przebadają, to później będą chodzić do lekarza, co jest absurdalne, bo chodzi właśnie o to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której profilaktyka będzie mogła być szybciej wykonana. Wszyscy specjaliści wiedzą, że to pomaga, jeżeli chodzi o obciążenie systemu zdrowia, bo to pomaga w szybkim wykrywaniu chorób i w rzetelnym podejściu do zdrowia. Rząd ma tutaj bardzo dziwne stanowisko, którego ja nie rozumiem – kwituje.