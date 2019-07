- Przez ostatnie miesiące, szczególnie od tygodnia odwiedzamy miasta i wsie w całej Polsce w ramach akcji #Porozmawiajmy. Wsłuchujemy się w głos, który płynie z tych rozmów i ta lekcja jest bardzo jasna i oczywista: nie wystarczy być jedynie anty-PiSem, bo bycie anty-PiSem nie odzwierciedla tak naprawdę tego kim jesteśmy i za czym się opowiadamy - podkreślił Schetyna w swoim wystąpieniu podczas drugiego dnia Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej pod hasłem "Uzdrowić Polskę".

Zapowiedział, że Koalicja - w jesiennych wyborach parlamentarnych - chce ponownie dotrzeć do wyborców, przedstawić jasny plan polityczny, który - jak wskazał Schetyna - "sprawi, że Polakom będzie żyło się lepiej" i jasno argumentować, dlaczego warto pójść na wybory oraz zagłosować na nią.

- Nasza misja to pracować dla ludzi i im służyć, nawet kosztem politycznych sojuszy. Dlatego proponujemy Polkom i Polakom koalicję i partnerstwo ludzi dobrej woli, ale także aktywistów, ekspertów, lokalnych liderów, którzy - wiemy - są gotowi współpracować na rzecz obywateli, nie oczekując nic w zamian - oświadczył lider Platformy.

Schetyna zapowiedział przy tym: - Zobowiązuje się, że do 2030 r. wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań, do 2035 r. - w ogrzewaniu systemowym, a do 2040 r. - w energetyce.

A także: - Wzrost pensji Polaków będzie naszym "oczkiem w głowie"; ci, którzy zarabiają mniej niż 4,5 tys. zł brutto dostaną dodatkową premię, a dochód na rękę tych, którzy otrzymują płacę minimalną wzrośnie o 600 zł; zlikwidujemy też zakaz handlu w niedzielę.

Mówił też: - Związki partnerskie - najwyższy czas je wprowadzić.