Z informacji podanych przez CBA wynika, że zabezpieczenie dokumentacji - w tym zapisów elektronicznych - prowadzone jest także w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego warszawskiego magistratu. Zabezpieczeń dokonują funkcjonariusze katowickiej delegatury Biura na podstawie decyzji Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Jak podało Biuro, prowadzone przez CBA śledztwo dotyczy między innymi niegospodarności przy zajmowaniu się sprawami MPWIK polegającej na niewłaściwym nadzorze podczas przeprowadzania inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków "Czajka".

Prokuratura Regionalna prowadzi wielowątkowe i rozwojowe śledztwo m.in. w sprawie zrzutu ścieków do Wisły. Na jej wniosek funkcjonariusze CBA prowadzą czynności m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy - przekazał w czwartek PAP prok. Jacek Mularzuk z Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Prokurator Mularzuk dodał, że w toku postępowania przygotowawczego, w zakresie zrzutu ścieków do rzeki Wisły "badana jest kwestia spowodowania zagrożenia epidemiologicznego, zanieczyszczenia wody oraz zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach". Za ten czyn grozi nawet do 8 lat więzienia.

Mularzuk wskazał też, że "śledztwo obejmuje również wątek podejrzenia popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (...) w związku z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków Czajka, w tym budową Stacji Termicznego Unieszkodliwienia Osadów Ściekowych (STUOŚ - PAP) oraz dopuszczeniem do niewłaściwej eksploatacji i konserwacji wskazanego obiektu". Przestępstwo to zagrożone jest karą do lat 10 więzienia.

Prokurator powiedział też, że na podstawie postanowień Prokuratury Regionalnej funkcjonariusze CBA prowadzą w czwartek czynności w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Biurze Nadzoru Właścicielskiego oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.