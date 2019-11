Pod koniec października ciężarówka z tygrysami przewożonymi z Włoch do rosyjskiego Dagestanu z przyczyn formalnych utknęła na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie (lubelskie). Jeden z tygrysów padł. Dziewięć osobników uratowanych z transportu - w bardzo złym stanie - przewieziono do ogrodów zoologicznych. Siedem tygrysów trafiło do Poznania, zaś dwa do Człuchowa (pomorskie).

Zgodnie z zapowiedziami dyrekcji poznańskiego ogrodu pięć osobników trafi do azylu w Hiszpanii, prowadzonego przez holenderskie stowarzyszenie Adwokaci Zwierząt. Na wyjazd tygrysów zgodziły się polskie i hiszpańskie służby weterynaryjne.

Jak tłumaczyła PAP rzeczniczka poznańskiego zoo Małgorzata Chodyła, "operacja" wywiezienia pięciu tygrysów rozpocznie się w sobotę po południu. Ze względów bezpieczeństwa, całą akcję będą nadzorować policyjni antyterroryści.

W sobotę od samego rana Nowe Zoo będzie zamknięte dla zwiedzających. Adwokaci Zwierząt do ogrodu mają przyjechać po południu i wtedy zacznie się cała akcja. Pięć tygrysów, które mają wyjechać, znajduje się w trzech różnych miejscach. Osoby odpowiedzialne za transport tygrysów, po przyjeździe do zoo, muszą w pierwszej kolejności zobaczyć teren, przeprowadzić sobie "wizję lokalną" i dokładnie zaplanować przebieg działań – tłumaczyła.

Jak dodała, "każdy z tygrysów będzie musiał zostać +przyśpiony+ przez lekarza weterynarii. Wtedy zostanie przeniesiony do klatki, a następnie klatka będzie zapakowana do samochodu".

Przed wyjazdem tygrysy będą musiały się dobrze wybudzić. Kiedy lekarze uznają, że się wybudziły całkowicie, napiły, zmetabolizowały te środki usypiające i uznają, że mogą ruszać – to ruszą. Trudno jednak powiedzieć jak długo potrwa cała akcja, czy tygrysom uda się wyruszyć jeszcze w środku nocy, czy już nad ranem w niedzielę – podkreśliła Chodyła.

Do azylu w Hiszpanii wyruszy: Softi, Samson, Toph, Merida i Aqua. W poznańskim zoo pozostaną dwa tygrysy – Gogh i Kan – których stan zdrowia, jak podkreślają pracownicy ogrodu, nie pozwala na długą podróż.