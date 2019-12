Prezes NIK Mariana Banaś został w czwartek uhonorowany z okazji 40-lecia Konfederacji Polski Niepodległej symbolicznym krzyżem "Zasłużony dla KPN". Jak podaje w komunikacie NIK, członkowie zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego (IHOO), Zbigniew Andrzej Adamczyk i Krzysztof Lancman, przekazali w uzasadnieniu, że Krzyż to forma upamiętnienia tego, "co Pan robił w tych trudnych latach, co Polska jest Panu winna" i wyrazili uznanie "dla Pana działalności w tamtym czasie i w czasach obecnych".

Prezes NIK udekorowany z okazji 40-lecia Konfederacji Polski Niepodległej pic.twitter.com/Un2gO9Kmsx — Najwyższa Izba Kontroli (NIK) (@NIKgovPL) December 12, 2019

Oświadczenie Leszka Moczulskiego przekazał na Twitterze poseł Koalicji Obywatelskiej, w przeszłości działacz KPN, Zbigniew Konwiński.

"Ze zdumieniem i oburzeniem przyjmuje fakt odznaczenia krzyżem zasługi dla KPN pana Mariana Banasia. Czuję się oszukany przez kapitułę krzyża, która zapewniała mnie, iż będzie honorowała tylko byłych członków KPN i osoby zasłużone dla KPN. Pan Marian Banaś nie spełnia tych kryteriów, stoi natomiast pod zarzutami przestępstw gospodarczych. Jako założyciel i wieloletni przywódca Konfederacji Polski Niepodległej rozwiązuje Kapitułę i domagam się zaprzestania wykorzystywania nazwy KPN" - napisał w oświadczeniu Moczulski.

NIK w komunikacie przypomniał, że Marian Banaś w latach 1979-1981 działał w szeregach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Konfederacji Polski Niepodległej, a w 1985 r. współtworzył Polską Partię Niepodległościową.

Izba poinformowała także, że krzyż "Zasłużony dla KPN" został ustanowiony z okazji 100-lecia Niepodległości i 40-lecia powstania Konfederacji Polski Niepodległej. "Akcja poszukiwania i dekorowania nim ludzi zasłużonych dla podziemnego ruchu niepodległościowego z czasów PRL rozpoczęła się 5 grudnia w gmachu więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie i ma objąć cały kraj" - napisano w komunikacie NIK.