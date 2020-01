W rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu ZET, twórca WOŚP powiedział, że gdyby „przed sceną miałaby stać brygada antyterrorystyczna, to chyba w ogóle byśmy się wycofali z takiej filozofii”.

Komentował w ten sposób tragiczne wydarzenia, które miały miejsce rok temu. To wówczas prezydent miasta Paweł Adamowicz został zaatakowany przez nożownika podczas "Światełka do nieba", które jest finałem akcji. Dzień po tych wydarzeniach prezydent Gdańska zmarł.

To nie WOŚP była powodem tej tragedii. To język nienawiści – skomentował sprawę tragicznych wydarzeń podczas ubiegłorocznego finału WOŚP w Gdańsku. Dzień po ataku, prezydent miasta Paweł Adamowicz zmarł.

Owsiak odniósł się także do faktu, że Magdalena Adamowicz weźmie udział w tegorocznej zbiórce. Jest to bardzo ważna decyzja. Z Magdą spotkaliśmy się 3 tygodnie temu. Powiedzieliśmy sobie z Magdą, że celebrujemy zwycięstwo – powiedział Owsiak.

Mówił, że tragedię tę zarówno wdowie po Adamowiczu, jak i jemu samemu udało się przetrwać.

My ją przetrawiliśmy. To nie była łatwa chwila dla nas, dla fundacji, dla mnie osobiście. Minął rok i z Magdą powiedzieliśmy sobie: „mówmy o tym, że idea zwyciężyła, że znowu mnóstwo ludzi chce z nami grać, że ludzie chcą z nami być, celebrujmy to”. Oboje uciekamy od takiego momentu, żeby znowu iść w taką stronę, że „ku czci”. To już miało miejsce, to było. Światełko do nieba, które miało miejsce w Gdańsku. Tam się rozpocznie – zapowiada Jerzy Owsiak.

Dodał, że będzie ono dedykowane zmarłemu prezydentowi Gdańska. Magda Adamowicz nie tylko będzie zbierać datki, ale też wystawiła na licytację na rzecz WOŚP dzień z nią w Brukseli oraz w Gdańsku.

Owsiak komentując ubiegłoroczne zdarzenia, pytał, co się dzieje ze sprawcą.

Mija rok, ja nawet nie wiem, co się z tym człowiekiem dzieje. Czy on jest odizolowany? Aresztowany? Czy prowadzone jest śledztwo? Kogokolwiek bym nie pytał, nikt nie wie. To jest ważniejsze dla bezpieczeństwa – zauważył.

Do wszystkich sztabów pisaliśmy, aby przestrzegali tej ustawy. Najważniejsze w bezpieczeństwie jest to, abyśmy robili to razem, aby publiczność miała w tym także udział. Czy to festiwal, czy to finał, mówimy „patrz, co dzieje się wokół Ciebie i jak to wygląda”. Od razu mówię, że jeśli miałaby stać brygada antyterrorystyczna przed sceną, to w takim razie chyba w ogóle byśmy się wycofali z takiej filozofii – powiedział.

Zaapelował do uczestników 28. finału, by zwracali uwagę na to, co dzieje się wokół nich.

Jeśli coś budzi niepokój, natychmiast zgłaszajcie to do służb. Jestem absolutnie przekonany, że to nie fundacja WOŚP była powodem tej tragedii. To język nienawiści i wszystko, o czym mówimy i powinniśmy mówić głośno – mówił.