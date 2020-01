W oświadczeniu przekazanym PAP przez biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski, Rada podkreśla, że został on "niesprawiedliwie zaatakowany za wypowiedzi ostrzegające przed niebezpiecznymi dla człowieka i narodu ideologiami".

Autorzy oświadczenia przypominają, że ostatnio metropolita krakowski przestrzegł przed niebezpieczeństwem ekologizmu. Słowa te stały się powodem do ataków medialnych na abp. Marka Jędraszewskiego. Rada ds. Apostolstwa Świeckich podkreśla, że abp Jędraszewski mówił precyzyjnie, że "nie chodzi o ekologię, ale o ideologię z kontekstem społecznym i politycznym, pojawiły się jednak wypowiedzi utrzymane w konwencji klasycznych fake newsów”.

W oświadczeniu Rady czytamy też, że "abp Jędraszewski jest człowiekiem dialogu, tymczasem jego oponenci nie podjęli z nim żadnej próby dialogu".

Jego autorzy zachęcają do otwartej rozmowy o ekologii opartej "na prawdzie i otwartości na argumenty". "Jeżeli naprawdę troszczymy się o ekologię w przestrzeni życiowej człowieka, to musimy zatroszczyć się również o to, co dzieje się w ludzkich sercach i umysłach. Zło bowiem najpierw jest myślą i mową, zanim się stanie uczynkiem. Jaką przyszłość zgotujemy Polsce, Europie i światu, jeżeli życiem publicznym nie będzie rządziła uczciwość intelektualna i szacunek należny każdemu człowiekowi?” – czytamy w oświadczeniu.

Rada Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich apeluje o wzajemny szacunek i dialog. "Obrażając się wzajemnie i negując, nie budujemy braterstwa, jedności, ani poczucia bezpieczeństwa. Dla dobra każdego i całej Polski, apelujemy zatem o szacunek, kulturę słowa, i budowanie na prawdzie. Tworzenie wirtualnej rzeczywistości, aby antagonizować społeczeństwo nie służy nikomu. Gdy człowiek mówi – tym bardziej, gdy przestrzega – warto się w niego wsłuchać i poważnie zastanowić” - podkreślają autorzy oświadczenia.