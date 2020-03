Wszystkie jednostki ZTM podlegają standardowej procedurze utrzymania czystości - dodał rzecznik. W związku z podwyższonym ryzykiem wystąpienia koronawirusa elementy autobusów i wagonów, których najczęściej dotykają pasażerowie, czyszczone będą jednak innym niż zazwyczaj środkiem dezynfekującym.

- Poprosiliśmy o zmianę środków czyszczących i detergentów. Są to preparaty specjalne, skutecznie niszczące wirusy i grzyby - podkreślił Tomasz Kunert. Procedurze odkażania podlegają szczególnie poręcze, uchwyty, przyciski do otwierania drzwi i automaty do sprzedaży biletów.

Jak informuje rzecznik warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego, autobusy i wagony tramwajowe stołecznej komunikacji są sprzątane po każdym zjeździe do zajezdni. Tej samej procedurze poddawane są pociągi metra i Szybkiej Kolei Miejskiej.