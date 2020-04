Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polski Związek Głuchych, przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uruchomili wideoinfolinię dla osób głuchych potrzebujących informacji w związku z epidemią Covid-19. Narzędzie działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wszystko po to, by osoby głuche, na równi z pozostałymi obywatelami, miały stały dostęp do wsparcia i pomocy.

Osoby głuche nie mogą, tak jak osoby słyszące, skorzystać z ogólnopolskiej infolinii telefonicznej w sprawie koronawirusa. Nie mogą też po prostu zadzwonić do placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dlatego, jako ministerstwo zajmujące się dostępnością, zdecydowaliśmy się zainicjować powstanie wideoinfolinii dla osób głuchych – tłumaczy minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak będzie działać infolinia

Infolinię będzie obsługiwał Polski Związek Głuchych w trybie 24/7, a jej działanie sfinansuje Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W akcję zaangażowani są tłumacze Polskiego Języka Migowego z całej Polski, będą pracować w systemie zmianowym na smartphonach lub laptopach z dostępem do Internetu.

Osoba głucha będzie mogła zadzwonić na infolinię i uzyskać informacje na temat koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia, że może być zarażona. Z infolinii, oprócz osób z wadą słuchu, skorzystają też placówki służby zdrowia, służby ratownictwa medycznego. Może się okazać to kluczowe, bo ułatwi przeprowadzenie wywiadów lekarskich z pacjentami, przyśpieszy ewentualną diagnozę i leczenie.

Z tłumaczami będzie można się połączyć za pośrednictwem następujących narzędzi:

1. komunikator messenger, bezpośrednio ze strony fb koronawiruspjm

2. komunikator skype login: Koronawirus-Tłumacz PJM

3. komunikator IMO, który umożliwia połączenia na komputerze: nr 609 939 546

4. aplikacja tłumacz on-line języka migowego

Głusi maja takie samo prawo do informacji jak wszyscy obywatele Polski. Musimy mieć narzędzie, które ten dostęp do informacji zagwarantuje. Infolinia to ułatwienie dla środowiska osób niesłyszących, ale również dla lekarzy, którzy mogą się od dziś wesprzeć pomocą tłumacza podczas kontaktu z osobą głuchą – podkreśla prezes Polskiego Związku Głuchych Krzysztof Kotyniewicz.

PGNiG przystępuje do partnerstwa na rzecz dostępności

Infolinia to pierwszy, konkretny i praktyczny wyraz działań PGNiG w ramach Partnerstwa na rzecz Dostępności, stanowiącego zobowiązanie do współpracy w ramach Programu Dostępność Plus. Stosowne dokumenty w sprawie przystąpienia spółki do Partnerstwa podpisali prezes Jerzy Kwieciński i minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przystąpienie do partnerstwa, to nie tylko deklaracja prowadzenia działań w zgodzie z ideą dostępności i równego traktowania. To też zobowiązanie do pracy na rzecz dostępności. Dzisiejsza decyzja PGNiG o wsparciu w utworzeniu infolinii to wyraz solidarności z najbardziej potrzebującymi. To też dowód na to, że przedsiębiorstwa, administracja i organizacji pozarządowe mogą wspólnie działać w trudnych chwilach – powiedział Kwieciński.

Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. W zamierzeniu działania w ramach Dostępności Plus realizowane są w szerokim partnerstwie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami.

