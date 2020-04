Pracownica jednego z osiedlowych pubów w rejonie działania komisariatu Toruń-Śródmieście wpuszczała klientów tylnymi drzwiami. Ani ona, ani wpuszczone przez nią osoby nie potrafiły wytłumaczyć swojej obecności w lokalu. Teraz wszyscy muszą się liczyć z odpowiedzialności za złamanie przepisów kodeksu wykroczeń. O wysokości kary, która może wynieść nawet 5000 zł, jak w każdym takim przypadku zdecyduje sąd - poinformowała w środę rzecznik prasowa toruńskiej policji podinsp. Wioletta Dąbrowska.

Pub jest w śródmieściu. Policjanci postanowili sprawdzić, dlaczego kilka osób wchodzi do niego tylnymi drzwiami. Pracownica lokalu nie chciała wpuścić ich do środka, twierdząc, że jest tam tylko z jedną inną osobą. Funkcjonariusze w to jednak nie uwierzyli i postanowili przeszukać lokal.

Tam zastali pięć osób, które nie były w stanie wytłumaczyć swojej obecności w pubie w trakcie epidemii.

Teraz policjanci z Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście prowadzą czynności wyjaśniające w tej sprawie. Osoby przebywające w lokalu muszą się liczyć z tym, że skierują wniosek do sądu o ich ukaranie za złamanie przepisów kodeksu wykroczeń dotyczących nowych rozporządzeń. Należy pamiętać, że za ten czyn może grozić grzywna nawet do 5000 złotych - wyjaśniła rzecznik prasowa.