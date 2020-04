Policjanci z komisariatu w Kobyłce otrzymali zgłoszenie o awanturującym się mężczyźnie. Będąc pod wpływem alkoholu, w miejscu zamieszkania rozlał on na podłogę benzynę, którą następnie usiłował podpalić. Tylko dzięki szybkiej reakcji syna 57-latka, nie doszło do tragedii - przekazał asp. szt. Tomasz Sitek.

57-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci przesłuchani jego żonę, syna i córkę. Wówczas okazało się, że od sierpnia 2018 r. znęcał się on nad najbliższymi wszczynając awantury po alkoholu i ubliżając im.

Zebrany materiał dowodowy został skierowany do Prokuratury Rejonowej w Wołominie - poinformował asp. szt. Sitek. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 5 lat więzienia.