Stefan Hambura był m.in. absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma III w Bonn. Prowadził kancelarię adwokacką w Berlinie, specjalizował się w obszarze roszczeń cywilnoprawnych.

Mec. Hambura prowadził m.in. sprawy polskich rodziców, którym urzędy ds. młodzieży (Jugendamt) odebrały dzieci na rzecz niemieckich współmałżonków.

W kwietniu 2010 został pełnomocnikiem Andrzeja Melaka (brata Stefana Melaka) i Janusza Walentynowicza (syna Anny Walentynowicz) – rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 był liderem listy Polski Razem Jarosława Gowina w okręgu obejmującym województwo pomorskie. Zdobył 2793 głosy, partia nie osiągnęła progu wyborczego.

Macierewicz: Stefan Hambura był wybitnym polskim patriotą

- Stefan Hambura był wybitnym polskim patriotą. Jako adwokat szczególne zasługi miał w sprawie zwalczania prawa odbierania polskich dzieci rodzinom polskim w Niemczech - powiedział PAP były szef MON, poseł PiS Antoni Macierewicz o zmarłym mecenasie.

Jak podkreślił Macierewicz, Stefan Hambura "był wybitnym prawnikiem, adwokatem, działaczem polonijnym, niepodległościowym". - Urodził się w Gliwicach w rodzinie śląskiej, która wyemigrowała do Niemiec, kiedy on był jeszcze dzieckiem, ale przez całe życie czuł się Polakiem i był Polakiem - wspomniał.

Poseł PiS zwrócił uwagę, że działalność zawodowa Stefana Hambury "przywróciła w olbrzymim stopniu możliwości funkcjonowania Polonii niemieckiej". - Walczył o przywrócenie praw dla Polaków w Niemczech, tych, które zostały zlikwidowane przez system hitlerowski i które do dzisiaj, niestety, nie powróciły w pełni. To jego zasługą w olbrzymim stopniu jest przygotowanie uchwały o polskim prawie własności do polskich nieruchomości na ziemiach odzyskanych, która została przyjęta przez Sejm w 2004 r. jednogłośnie i uchwały o prawie Polski do reparacji niemieckich, która został przyjęta blisko rok później, w 2005 r. - zaznaczył.

Macierewicz przypomniał także o działalności mecenasa na rzecz Polonii na Śląsku Cieszyńskim, a także o jego "olbrzymim dorobku, wsparciu prawnym i ekspertyzach dotyczących dramatu smoleńskiego". - Do końca, do ostatnich chwil swojego życia tymi sprawami żył i tym sprawom się poświęcał. Był wybitnym polskim patriotą. Jako adwokat szczególne zasługi miał w sprawie zwalczania prawa odbierania polskich dzieci rodzinom polskim w Niemczech. To jest jego dorobek. Bez niego zapewne dużo trudniej byłoby te barbarzyńskie działania ze strony niemieckiej zwalczać - powiedział.

Stefana Hamburę polityk wspomina także jako człowieka "niesłychanie ciepłego i uczynnego". - Był zawsze do dyspozycji w sprawach polskich i dla ludzi, którzy potrzebowali pomocy. Zwłaszcza wtedy, kiedy dotyczyło to spraw polskich często indywidualnych i prywatnych, ale zagrożonych przez różne interesy i lobby niemieckie - podkreślił.