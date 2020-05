Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie się wahać.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. We wschodniej połowie kraju lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 st.C na wschodzie i miejscami nad samym morzem, około 16 st.C w centrum, do 20 st.C na zachodzie. W rejonach podgórskich od 13 st.C do 15 st.C. Wiatr słaby, zmienny, na wschodzie z przewagą północno-zachodniego, a na zachodzie z przewagą południowo-wschodniego. Wysoko w górach wiatr okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków północnych.

W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a w zachodniej duże i tam postępujące od zachodu opady deszczu. Temperatura minimalna od 1 st.C do 4 st.C na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, od 5 st.C do 8 st.C w centrum i od 8 st.C do 10 st.C na zachodzie. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do -2 st.C. Wiatr słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, na północnym zachodzie porywistego, południowo-wschodni i południowy, na wschodzie przeważnie słaby, zmienny.

W sobotę zachmurzenie przeważnie duże z opadami deszczu, tylko na krańcach wschodnich małe oraz umiarkowane i tam bez opadów. Miejscami, głównie na zachodzie, opady będą o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Wieczorem na zachodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna przeważnie od 13 st.C do 17 st.C, tylko na krańcach wschodnich od 17 st.C do 20 st.C, a nad samym morzem około 12 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, po południu na zachodzie skręcający na zachodni. Wysoko w górach wiatr porywisty, a w czasie burz w porywach do 70 km/h.

W piątek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 15 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 5 st.C. Wiatr słaby, zmienny.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie małe stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Wieczorem możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna 18 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.