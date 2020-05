Co przyniesie piątek? Zachmurzenie małe i umiarkowane, a miejscami przejściowo duże. Na północnym wschodzie kraju możliwe są słabe opady deszczu do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni Celsjusza na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północny, tylko na zachodzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr - podaje TVN Meteo.

Sobota zapowiada się pochmurno z opadami deszczu do 5-20 l/mkw., przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju. Jedynie na wschodzie będzie pogodnie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Wybrzeżu Gdańskim i Kujawach, przez 17 st. C w centrum kraju, po 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowy, skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany. Na zachodzie i Pomorzu stanie się dość silny.

W niedzielę spodziewamy się umiarkowanego i dużego kłębiastego zachmurzenia. Spodziewamy się opadów deszczu do 1-10 l/mkw., a na wschodzie i w centrum kraju burz z opadami do 20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C w Małopolsce. Powieje północno-zachodni i zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie do 60 kilometrów na godzinę, a w burzach nawet do 80 km/h.