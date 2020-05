Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

W środę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W północnej części kraju miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 st. C, 12 st. C nad morzem i na suwalszczyźnie do 17 st. C, 19 st. C na Dolnym i Górnym Śląsku. Wiatr słaby, nad morzem i na Pogórzu Karpackim okresami umiarkowany, na południowym-wschodzie porywisty, północny i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Na krańcach północno-zachodnich silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 0 st. C do 3 st. C w północno-wschodniej i centralnej Polsce, 4 st. C, 6 st. C na Podkarpaciu oraz 6 st. C, 8 st. C na Dolnym Śląsku i nad morzem. Przygruntowe przymrozki od -3 st. C do -2 st.C we wschodniej połowie kraju i od -2 st. C do -1 st. C w Wielkopolsce i na pomorzu. Wiatr słaby północny i północno-wschodni, na Nizinie Szczecińskiej przejściowo wschodni.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym-wschodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 10 st. C, 12 st. C na krańcach północnych i północno-wschodnich do 16 st. C, 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby wzmagający się do umiarkowanego, we wschodniej połowie kraju porywisty, północny i północno-wschodni.

W środę w Warszawie pogodnie. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. W nocy w stolicy pogodnie. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W czwartek w stolicy pogodnie. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-zachodni.