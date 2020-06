Jak informuje IMGW w Europie dominują niże z układami frontów atmosferycznych, jedynie Skandynawia znajduje się pod wpływem wyżu. Polska jest w zasięgu zatoki niżu znad Ukrainy, w strefie przemieszczającej się ze wschodu na zachód kraju linii zbieżności. Ze wschodu i południowego wschodu, z rejonu Morza Czarnego, w dalszym ciągu napływa bardzo ciepła i wilgotna masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz opady deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu, prognozowana suma: do 30 mm na Pomorzu, Kujawach, wschodniej Wielkopolsce, Ziemi Łódzkiej oraz na południu kraju; na pozostałym obszarze do 20 mm. Temperatura maksymalna od 26 st. na zachodzie i południu do 31 st. na wschodzie, chłodniej nad morzem i w miejscowościach podgórskich: od 20 st. do 23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h, lokalnie na południu do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, początkowo z gradem. Nad ranem miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m, lokalnie 200 m. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 16 st. do 18 st., w miejscowościach podgórskich około 13 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km/h, północno-wschodni.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a początkowo także z rozpogodzeniami. Po południu miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Bez burz jedynie na Suwalszczyźnie i północy Podlasia. Prognozowana suma opadów w czasie burz na zachodzie kraju do 30 mm, na pozostałym obszarze do 20-25 mm. Temperatura maksymalna niemal w całym kraju od 28 st. do 30st., jedynie na krańcach północnych i północnym wschodzie oraz w miejscowościach podgórskich od 20 st. do 25 st.. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu, późnym wieczorem niewykluczona burza z gradem. Suma opadów w burzach do 15 mm. Temperatura maksymalna 31 st. Wiatr na ogół słaby, w czasie burz w porywach do 70 km/h, północno-wschodni i wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z możliwym przelotnym deszczem i burzą, początkowo z małym gradem. Suma opadów w burzach do 15 mm. Temperatura minimalna 19 st. Wiatr słaby, w czasie burz w porywach do 65 km/h, północno-wschodni i wschodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, możliwe również burze z gradem. Suma opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna 29 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km/h, północno-wschodni.