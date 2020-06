Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed burzami z gradem dotyczy sześciu powiatów: strzelecko-drezdeneckiego, gorzowskiego, Gorzowa Wielkopolskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i gryfińskiego. W tych powiatach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 40 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do 3 w nocy.

Jak informuje IMGW, burze z gradem pierwszego stopnia mogą również wystąpić na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz łódzkiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz wiatrem w porywach do 90 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu.

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14-15 i mogą potrwać do 1 w nocy.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.