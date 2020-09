Jak poinformował we wtorek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, do wypadku doszło w poniedziałek. Według ustaleń policjantów, 13-latka poruszała się ścieżką prowadzącą do torów kolejowych, a następnie - wpatrzona w swój telefon komórkowy - chciała przejść przez torowisko w niedozwolonym miejscu.

W tym czasie nadjechała lokomotywa, której maszynista - widząc groźną sytuację - próbował ostrzec dziewczynkę sygnałami dźwiękowymi. Została ona uderzona bokiem lokomotywy, po czym upadła na nasyp kolejowy. Poszkodowana została zabrana przez załogę karetki pogotowia do szpitala. Na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń. Maszynista był trzeźwy.