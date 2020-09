Ewelina Wrzesień, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim poinformowała, że do zdarzenia doszło 10 września.

Dyżurny ostrowieckiej jednostki otrzymał zgłoszenie, z którego treści wynikało, że na jednej z ulic miasta doszło do pobicia. Pokrzywdzonym miał być 31-letni obywatel Tunezji. Jak wynikało z relacji pokrzywdzonego został on zaatakowany przez nieznanego wówczas młodego mężczyznę – powiedziała we wtorek PAP Wrzesień.

Sprawca wykrzykiwał pod adresem 31-latka obraźliwe, rasistowskie słowa. Następnie między mężczyznami doszło do szarpaniny. Agresor bił i kopał Tunezyjczyka po ciele powodując u niego obrażenia ciała. Ponadto łupem napastnika padły pieniędzy w kwocie około 100 złotych. Po zajściu rozbójnik uciekł – powiedziała.

Do zatrzymania 21-latka doszło w piątek 18 września. W poniedziałek 21 września decyzją Sądu Rejonowego w Ostrowcu mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. 21-latkowi przedstawiono zarzuty dokonanie rozboju, uszkodzenie ciała i znieważenia z powodu przynależności rasowej – dodała.

Sprawcy grozi do 12 lat pozbawienia wolności.