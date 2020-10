Jeżeli w tym tempie będzie się zwiększała liczba zachorowań, to trzeba mieć świadomość, że w przyszły tydzień możemy wejść z liczbą 15-20 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie - podkreślił Niedzielski.

Reklama

Ministerstwo Zdrowia - mówił Niedzielski na konferencji prasowej - przygotowuje się na wszystkie możliwe scenariusze, również te najgorsze, które będą na przykład realizowały się w postaci 15 nawet tysięcy czy 20 tysięcy nowych zakażeń jeszcze w tym tygodniu.

Bo mamy co prawda przez weekend pewne obniżenie, bo dzisiejsza liczba zachorowań to jest 7500, ale przypominam, że tydzień temu to były cztery tysiące, więc ten wzrost, mimo obniżki weekendowej, nadal jest dynamiczny - dodał.

Minister wskazywał, że noszenie maseczek "jest wymogiem podstawowym, ten kto tej maseczki nie nosi, jest osobą nieodpowiedzialną, generuje ryzyko nie tylko dla własnego bezpieczeństwa, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa innych". Zasada zero tolerancji na pewno będzie przez policję stosowana, ale namawiam też żebyśmy zwracali uwagę osobom, które absolutnie narażają nas na niebezpieczeństwo - powiedział szef resortu zdrowia.

Premier Morawiecki wydał polecenie dotyczące przygotowania planów budowy szpitali tymczasowych w każdym mieście wojewódzkim; w pierwszej kolejności w województwach mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim - poinformował Niedzielski. Podkreślał, że właśnie te województwa są najbardziej narażone na wzrost zakażeń. To są miejsca, w których te projekty będą w pierwszej kolejności realizowane - podkreślił.

Niedzielski: chcemy przekształcić oddziały internistyczne na potrzeby walki z COVID-19

Chcemy zaproponować rozwiązanie, które polega na przekształceniu oddziałów internistycznych w szpitalach wojewódzkich na potrzeby covidowe - poinformował Niedzielski. Będzie to dodatkowe 3 tys. łóżek wraz z personelem - wskazał.

Szef MZ przekazał, że w weekend dokonano przeglądu szpitali wojewódzkich. Tutaj oczywiście nie ma mowy o przekształceniu na razie w całości tych szpitali, bo cały czas chcemy utrzymywać dostępność do leczenia w innych trybach niż covidowych, na takim poziomie, żeby obsłużyć potrzeby populacyjne - powiedział Niedzielski.

Prywatne lecznictwo musi się włączyć w walkę z koronawirusem, jest deklaracja współpracy; do środy wypracujemy listę szpitali prywatnych, które będą miały tzw. łóżka covidowe - oświadczył minister.

Szef resortu zdrowia mówił na konferencji prasowej, że rozmawiał z przedstawicielem firmy Lux Med i wiceprezesem Pracodawców RP, który odpowiada za obszar medyczny. Doszliśmy do takiego porozumienia, czy do takiej konkluzji, że również prywatne lecznictwo musi się włączyć w walkę z covidem - relacjonował Niedzielski.

Żołnierze będą zastępować personel medyczny w mobilnych punktach pobrań

Żołnierze Wojska Polskiego będą zastępować w punktach drive thru personel medyczny, który będzie mógł wrócić do swoich standardowych obowiązków w szpitalach, w których jest zatrudniony. To będzie realne wzmocnienie - powiedział Niedzielski.

Dodał, że czas pracy tych punktów będzie równocześnie w miarę potrzeb wydłużany.

Niedzielski:Wprowadzimy możliwość pracy zdalnej na kwarantannie

Reklama

Chcemy wprowadzić możliwość tzw. telepracy czy pracy zdalnej na kwarantannie, oczywiście za zgodą pracownika i pracodawcy - zapowiedział minister zdrowia.

Niedzielski zaznaczył, że po minionym weekendzie blisko 300 tys. osób przebywa na kwarantannie. Chcielibyśmy, żeby te osoby mogły mieć możliwość pracy, bo na razie takiej możliwości nasze ustawodawstwo i przepisy nie przewidywały - dodał.

Wszyscy medycy, którzy w wyniku walki z Covid-19 będą skierowani na kwarantannę, bądź izolację, mogą liczyć na pełną rekompensatę wynagrodzenia w tym okresie - powiedział minister zdrowia. To rozwiązanie będziemy chcieli zastosować także dla służb mundurowych - zaznaczył.