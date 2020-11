Budżet Wojskowego Instytutu Medycznego to ponad 600 mln zł, sprzęt kosztuje 16 tys., dyrekcja szpitala może wystąpić o kolejną dotację do MON; od dyrektora WIM oczekuję wyjaśnień - oświadczył szef MON Mariusz Błaszczak odnosząc się do informacji o zbiórce na respirator.

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że jedna z klinik szpitala wojskowego na Szaserów zbiera pieniądze na zakup respiratora. Po kliknięciu w link okazuje się, że zbiórka została usunięta przez organizatora. Reklama "Budżet WIM to ponad 600 mln zł. Sprzęt kosztuje 16 tys. Dyrekcja szpitala może wystąpić o kolejną dotację do MON. Jestem w stałym kontakcie z dyrektorami wojskowych szpitali, dotychczas problemy były zgłaszane na bieżąco. Od dyrektora WIM oczekuję wyjaśnień" - oświadczył Błaszczak we wpisie na Twitterze.