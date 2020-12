Dzięki naszym staraniom rząd podjął uchwałę, że do 2043 powstanie bełchatowska elektrownia jądrowa, która zapewni stabilność w regionie i zatrudnienie! - napisał w środę Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej. Przy okazji podziękował ministrowi Piotrowi Naimskiemu "za rolę w tym projekcie".

Ten ostatni kilka dni temu oficjalnie powiedział, że Polska szuka partnera, który weźmie na siebie część ryzyka budowy elektrowni atomowej. Określiliśmy w programie jądrowym warunki, które chcemy, by spełniał partner, z którym będziemy się wiązali na długie lata. Chcemy, by to był partner, który dysponuje sprawdzoną technologią, (...) który z nami zainwestuje i będzie z nami nie tylko budował elektrownie, ale będzie w fazie operacyjnej aż do zakończenia ich działalności - mówił Piotr Naimski.

Rada Ministrów 9 października przyjęła z kolei aktualizację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.