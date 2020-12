Michał Dworczyk mówił, że szczepionki muszą być bezpieczne, skuteczne oraz darmowe. Punkty szczepień muszą być łatwo dostępne - powiedział. Dodał, że proces ten musi być przyjazny dla obywatela.

Dokument liczy 34 strony. Został podzielony na 9 rozdziałów.

To będzie bardzo duże przedsięwzięcie ze względu na logistykę przechowywania - powiedział Dworczyk. Jego zdaniem praca będzie polegała również na rzetelnej komunikacji i prowadzeniu działań profrekwencyjnych. Z badań wynika, że tylko 5 proc. społeczeństwa myśli o tym, by się zaszczepić.

Szef kancelarii premiera przedstawił na konferencji prasowej projekt strategii szczepień przeciw Covid-19. Jak mówił, jeszcze we wtorek dokument trafi do konsultacji - do południa projekt zostanie zamieszczony na stronach internetowych KPRM i Ministerstwa Zdrowia.

Dworczyk poinformował, że najbliższe cztery dni, a więc do soboty do godz. 10, będą zbierane uwagi, na podstawie których projekt strategii będzie dopracowany i ulepszany. Z kolei za tydzień we wtorek 15 grudnia rząd ma przyjąć oficjalny dokument.

Te konsultacje są szalenie ważne, bo będzie to jedno z największych, jeśli nie największe wyzwanie w roku 2021. Dobrze, abyśmy do niego przystąpili w duchu narodowej zgody - oświadczył szef KPRM.

Dworczyk mówił, że propozycje zmian w projekcie będzie można wysyłać na specjalny adres mailowy. Będziemy także spotykali się - głównie w formie telekonferencji - z szeregiem środowisk, nie tylko środowisk medycznych. Chcemy przedstawić ten dokument i samorządowcom, i politykom, i ekspertom. Wszystkim, którzy mogą, powinni, chcieliby wypowiedzieć się w tej sprawie - zapowiedział.

Chcemy jak najszerzej przeprowadzić konsultacje - zapewnił szef KPRM.

Głos zabrał również Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Wiedza, bezpieczeństwo i dobrowolność. To fundamentalne założenia, które pozwolą nam skutecznie przeprowadzić szczepienia - mówił. Dodał, że rolą państwa, urzędników państwowych, profesorów oraz ekspertów jest przekonywanie do szczepień za pomocą argumentów, które można uznać za obiektywne.

Ten pakiet jest kompleksowy. Oprócz standardowych kampanii, przygotowany zostanie serwis, w którym każdy będzie mógł przeczytać, jakie są rodzaje szczepień, przeciwwskazania. Uruchomimy infolinie, która będzie udzielała ogólnych informacji oraz odpowiadała na indywidualne pytania - mówił Niedzielski. Podkreślił, że jeśli lek wchodzi do Polski, to państwo gwarantuje jego bezpieczeństwo.

Niedzielski mówił, że w pierwszych fazach testowych szczepiona będzie mała grupa osób, dopiero w trzeciej fazie większa.

Kto zostanie zaszczepiony na pierwszym etapie?

Ten produkt jest testowany, badany na dziesiątkach tysięcy wolontariuszy, którzy uczestniczą w badaniach klinicznych - mówił. Dodał, że będzie prowadzony Centralny Rejestr Zaszczepionych.

Szczepienia, jak powiedział Niedzielski, w pierwszej kolejności rozpoczną się od medyków, osób starszych oraz służb mundurowych. Powiedział, że osoby zaszczepione będą zwolnione z obowiązku kwarantanny, gdy będą wracały z wyjazdu.

Stworzymy system monitorowania osób zaszczepionych - dodał Niedzielski.

Na pierwszym etapie zero szczepić się będą pracownicy służby zdrowia, na drugim etapie pracownicy oraz pensjonariusze OPS, osoby po 60. roku życia, a także policja i służby mundurowe. Kolejny etap to pracownicy personelu niemedycznego, które są narażone na zakażenie - nauczyciele, pracownicy sektora krytycznego oraz transportowego oraz osoby poniżej 60. roku życia, które mają choroby współistniejące. Pojawią się programy skierowane, do grup, które spotkały się z ograniczeniami w związku z pandemią - mówił Norbert Maliszewski.