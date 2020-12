Jedynie basen Morza Czarnego oraz zachodnia część Morza Śródziemnego są pod wpływem wyżów. Polska jest na skraju niżu znad Szkocji, w południa zaczyna napływać cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

W niedzielę na południu i wschodzie będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od -2°C na północnym wschodzie do 3°C na zachodzie, południowym wschodzie i nad morzem, w rejonach podgórskich od -5°C do -3°C, w zasięgu oddziaływania halnego około 2°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, na obszarach podgórskich i nad morzem w porywach do 70 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 120 km/h.

Porywy wiatru i opady

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. We wschodniej połowie kraju opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem, lokalnie możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Na obszarach podgórskich i w górach opady śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Temperatura minimalna od -4°C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 1°C na południowym zachodzie i nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na wschodnim wybrzeżu do 70 km/h, na obszarach podgórskich do 80 km/h, południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 130 km/h. Wiatr w górach i na obszarach podgórskich będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na północy i wschodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na obszarach podgórskich i w górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna od 2°C na północy do 7°C na południowym wschodzie, na obszarach podgórskich od 0°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, okresamidość silny, w porywach do 70 km/h, południowy i południowo-wschodni. W Sudetach porywy do 110 km/h, w Tatrach do 140 km/h.

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna 2°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowy skręcający na południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe, nad ranem wzrastające do umiarkowanego. Temperatura minimalna -2°C, wystąpi w pierwszej części nocy. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 6°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni.