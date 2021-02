W niedzielę w ciągu dnia we wschodniej Polsce może spaść od 5 do 7 cm śniegu - poinformował PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron. Od poniedziałku znów zacznie napływać do nas chłodniejsze powietrze arktyczne i zwłaszcza na wschodzie zrobi się mroźnie - przekazał.

W niedzielę w ciągu dnia prognozujemy nieco więcej opadów śniegu na wschodzie. Chodzi głównie o północny-wschód kraju. Może tam spaść od 5 do 7 centymetrów śniegu - powiedział PAP Gawron. Reklama Synoptyk poinformował, że w niedzielę "temperatura maksymalna będzie od -5 st. C na południu, do zera na północy i maksymalnie 2 st. C nad samym morzem". Wjechał samochodem na zamarznięte jezioro. Szokujące znalezisko Zobacz również Prognoza pogody na poniedziałek Od poniedziałku znów zacznie napływać do nas chłodniejsze powietrze arktyczne i zwłaszcza na wschodzie zrobi się znowu mroźnie. W środkowej części tygodnia według najnowszych prognoz temperatura w nocy na wschodzie kraju może spadać nawet poniżej -20 st. C - poinformował synoptyk.