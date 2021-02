IMGW prognozuje w tych rejonach temperaturę minimalną w nocy od -17 st. C. do -12 st. C. Miejscami temperatury są niższe. Silny mróz prognozowany jest w większej części woj. podlaskiego i częściowo w woj. warmińsko-mazurskim; na południu - w pasie od powiatu nowosądeckiego po zgorzelecki. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku do godzin porannych - w zależności od powiatu do 7.00-9.00.

Ostrzeżenie o zawiejach i zamieciach

IMGW wydało też ostrzeżenie 1. stopnia o zawiejach i zamieciach śnieżnych dla pasa od Lublina i Chełma po Gorlice i Tarnów.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.(PAP)