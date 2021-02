Gdyby była taka potrzeba, deklaruję, że jesteśmy gotowi udzielić wsparcia Słowakom, jeśli będą mieli taką potrzebę aby pacjentów przekierować do Polski, żebyśmy my ich leczyli – mówił podczas sobotniego briefingu przed nowotarskim szpitalem wojewoda i dodał: Polacy, mieszkańcy Małopolski, są solidarni (…) Złożona deklaracja pokazuje, że jesteśmy prawdziwymi Europejczykami bo w sytuacjach nadzwyczajnych jesteśmy gotowi nieść pomoc nie tylko naszym mieszkańców ale także naszym sąsiadom.

Kmita podkreślił jednocześnie, że decyzje w tej sprawie będą zapadały na szczeblach rządowych. W dzisiejszej Europie borykającej się z covidem, wszyscy musimy być solidarni i za tą solidarność bardzo serdecznie dziękuję. (…) Współpraca na linii południa Małopolski ze Słowacją jest żywa, czy to gospodarcza czy to nawet społeczna - podkreślił Kmita. Oznajmił on, że do szpitala w Nowym Targu już został przekazany niezbędny sprzęt, wyposażenie, środki ochrony osobistej, ale także środki na rozbudowę instalacji tlenowej.

Deklarację pomocy zgłoszono do rządu

Wojewoda dodał, że deklaracja pomocy Słowakom jest zgłaszana do rządu i ministra Dworczyka. Decyzje będą zapadały na szczeblu ministerialnym, ale ta deklaracja i ta informacja musi iść w świat, że Małopolanie, którzy zostali w trudnych czasach także dotknięci bardzo mocno koronawirusem, dzisiaj są solidarni i są gotowi do współpracy – mówił Kmita.

Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Marek Wierzba wyjaśnił, że jeżeli będzie taka konieczność, to placówka jest w stanie w ciągu najdalej 72 godzin od decyzji uruchomić łóżka dla pacjentów ze Słowacji.