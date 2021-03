Jak przekazała PAP synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej po południu i wieczorem w centrum, na północy i na wschodzie Polski będzie pochmurno, gdzieniegdzie należy też spodziewać się mgieł. Może też występować mżawka. Rozpogodzi się za to na zachodzie kraju .Temperatura w kraju będzie wynosić od 2 do 5 stopni Celsjusza. Do wieczora generalnie będzie pochmurno i ddżysto. Natomiast na zachodzie Polski raczej ładnie i pogodnie - powiedziała PAP Ewa Łapińska. Dodała, że w nocy powinniśmy spodziewać się dużej ilości chmur i mgieł w wielu miejscach. Mogą one pojawić się praktycznie w całym kraju - podkreśliła Łapińska.

Reklama

Natomiast w Kotlinach Sudeckich może wystąpić mgła marznąca, delikatnie osadzająca szadź, bo temperatura wyniesie tam około -3 i -4 stopni Celsjusza. "Na przeważającym obszarze Polski będzie pochmurno. Miejscami spadnie też niewielka mżawka" - poinformowała synoptyk.

SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY>>>

Synoptyk: Mgły utrzymają się do rana

Temperatura w nocy będzie dość wyrównana, bo termometry pokażą od 0 do 2 stopni Celsjusza. Jedynie w rejonie Warmii Mazur i na Kaszubach może być ona ujemna i wynieść od -1 do - 2, a w rejonach podgórskich od -7 do -3 - podała synoptyk. Na północy wiatr będzie słaby i umiarkowany, a chwilami porywisty. Mgły mogą się utrzymywać do godz. 10-11 we wtorek, ale w ciągu dnia, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju będzie się rozpogadzało i będą się pojawiały przebłyski słońca - powiedziała Ewa Łapińska.

akuz/ mark/