Kraska pytany na antenie Radia Zet o sobotnie dane dotyczące koronawirusa poinformował, że "dzisiaj mamy wynik 14 tys. 857 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 245 osób".

Jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia to dzisiejszy wynik jest większy niż w ubiegłą sobotę o prawie 2,5 tys. Czyli widzimy, że codziennie tych nowych przypadków jest coraz więcej. Ta pandemia rozpędza się - z tego, co widzimy, nie tylko jeżeli chodzi o dzienną ilość nowych przypadków, ale także ilość zajętych łóżek szpitalnych - podkreślił.

"Wzrasta liczba zajętych respiratorów"

Przyznał, że go to "bardzo niepokoi". Jeżeli porównamy dzisiejszy dzień do wczorajszego to jest o ponad 300 więcej łóżek zajętych w skali kraju, ale także - co mnie też niepokoi - wzrasta liczba zajętych respiratorów - dodał.

W piątek Ministerstwo Zdrowia informowało o 15 tys. 829 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły 263 osoby.