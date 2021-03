Prognoza pogody. "W poniedziałek rano nie odczujemy zdecydowanego powrotu zimy, ani też wyraźnych symptomów wiosny. Choć w ciągu dnia może spaść do 5 cm śniegu, to jednak minimalna temperatura osiągnie -1 stopień C" – informuje dyżurny synoptyk z IMGW Kamil Walczak.

Prognoza pogody Reklama Amatorzy wschodów Słońca muszą jeszcze poczekać. W poniedziałek rano zachmurzenie na przeważającym obszarze duże, możliwe przejaśnienia. Najładniej na zachodzie. Tam zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane – tłumaczy Walczak. Na krańcach zachodnich bez opadów, na pozostałym obszarze kraju przelotne opady śniegu, miejscami na północy Polski, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na Warmii i Maurach mocniej sypnie. Lokalnie w ciągu całego dnia pokrywa śnieżna może tam zwiększyć się o ok. 5 cm. Śnieg, mróz i deszcz. Zima jeszcze zostaje. NOCNA PROGNOZA POGODY Zobacz również Najniższa temperatura na północnym wschodzie. Tam ok. –1 stopnia C, a najcieplej na południowym zachodzie - do +4 – +5 stopni. Na razie ochłodzenie, bo poprzednie dni były ciut cieplejsze. Choć nie widać zdecydowanego powrotu zimy, a też nie ma wyraźnych symptomów wiosny – mówi synoptyk.