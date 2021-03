Alertem pierwszego stopnia objęto części województwa: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Na tych obszarach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.

W niektórych miejscach temperatura minimalna będzie wynosić od -8 st. C do -5 st. C, a lokalnie możliwe spadki do -10 st. C. Temperatura minimalna przy gruncie może z kolei wynieść do -12 st. C., -7°C.

Alerty obowiązują od poniedziałku od około godziny 17 do wtorku do ok. godz. 10.