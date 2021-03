W piątek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na Pomorzu także deszczu ze śniegiem, na terenach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 4 st. C na Suwalszczyźnie i w dolinach Karpackich do 10 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, a na Dolnym Śląsku i Przedgórzu Sudeckim do 80 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Tatrach porywy do 90 km/h, w Sudetach do110 km/h. Miejscami zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie z duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na wschodzie i południu. Na zachodzie, północy i w centrum kraju przelotne opady deszczu, na Przedgórzu Sudeckim także deszczu ze śniegiem, a w Sudetach śniegu. Temperatura minimalna od -1 st. C na wschodzie do 2 st. C w centrum i 4 st. C na zachodzie, w dolinach karpackich od -5 st. C do -2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, w szczytowych partiach gór do 90 km/h, południowo-zachodni.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach południowo-wschodnich bez opadów. Poza tym przelotne opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem, wysoko w Sudetach i Tatrach śniegu. Temperatura maksymalna od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na Przedgórzu Sudeckim i Pogórzu Karpackim do 70 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Tatrach porywy do 80 km/h, w Sudetach do 110 km/h.

Prognoza pogody dla Warszawy

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, niewykluczone burze. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, południowo-zachodni. W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

